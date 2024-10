"Bauer sucht Frau": So lief die erste Folge der RTL-Kuppelshow mit Inka Bause

Seit zwei Jahrzehnten begleitet Inka Bause die liebeshungrigen Landwirte in 'Bauer sucht Frau'. Zum Jubiläum der RTL-Sendung gibt es diesmal 20 Kandidaten, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Inka Bause stellt sich erneut der Herausforderung und moderiert die 20. Staffel der erfolgreichen Dating-Show.

Das Format ist eine der langlebigsten Dating-Shows im deutschen Fernsehen: "Bauer sucht Frau" hilft seit nunmehr 20 Jahren liebeshungrigen Landwirten bei der Suche nach dem oder der Richtigen. Zum Jubiläum erwartet Moderatorin Inka Bause eine besonders große Herausforderung: Waren es in den vergangenen Jahren meist zehn bis 15 Kandidatinnen und Kandidaten, die es zu verkuppeln galt, stellte Bause in der diesjährigen Pilotfolge am Pfingstmontag gleich 20 Teilnehmende vor.