Eine besondere Taxifahrt: Das sind die DVD-Highlights der Woche

"Daddio – Eine Nacht in New York", "Rückkehr zum Land der Pinguine" und die erste Staffel von "Beyond Paradise": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Eine Taxifahrt ist eine Taxifahrt ist eine Taxifahrt – und letztlich immer nur dazu da, um möglichst schnell und bequem von A nach B zu kommen? Kann man so sehen. Aber wenn das irgendwo nicht stimmt, dann im Kino. Seit Jahrzehnten wird das Taxi immer wieder zum Ausgangspunkt für ganz unterschiedliche Leinwandgeschichten, man denke etwa an Scorseses ikonisches Drama "Taxi Driver", Jim Jarmuschs legendären Episodenfilm "Night on Earth" oder Luc Bessons rasante Actionkomödie "Taxi". Mit "Daddio – Eine Nacht in New York" erscheint nun eine neue Kino-Taxifahrt auf DVD und Blu-ray, die auch wieder viel mehr ist als nur das. Weitere DVD- und Blu-ray-Tipps der Woche sind der Dokumentarfilm "Rückkehr zum Land der Pinguine" und die erste Staffel der britisch-französischen Krimiserie "Beyond Paradise".

"Daddio – Eine Nacht in New York" (VÖ: 10. Oktober) Der Taxifahrer Clark (Oscargewinner Sean Penn) ist ein etwas zerschundener, aber nicht unsympathischer Typ von der Sorte "Hat schon alles gesehen". Es ist bereits spät in der Nacht, seine letzte Fahrt für heute. Über die Frau ("Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson), die nach der Landung am Flughafen JFK bei ihm einsteigt, erfährt das Publikum zunächst wenig. Clark redet gerne, manchmal redet er auch zu viel. Regisseurin und Autorin Christy Hall, die mit "Daddio – Eine Nacht in New York" im Juni ihr Kinodebüt präsentierte, lässt den beiden Hauptfiguren viel Zeit, um sich einander anzunähern. Wird anfangs nur über Belangloses wie Verkehrsrouten oder Preispauschalen gesprochen, entwickelt sich mit fortlaufender Fahrt ein immer tiefgründigeres Gespräch. Nicht nur Clark verrät viel von sich selbst und seiner komplizierten Biografie, auch sein Fahrgast öffnet sich immer mehr. Am Ende erzählen sich die beiden Dinge, die sie sonst vielleicht nicht einmal ihren engsten Freunden anvertraut hätten.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2023, Regie: Christy Hall, Laufzeit: 96 Minuten

"Rückkehr zum Land der Pinguine" (VÖ: 17. Oktober) Trotz einiger Kritik an seinem dramatischen, vermenschlichenden und teils fiktionalisierten Ansatz ist "Die Reise der Pinguine" (2005) von Filmemacher Luc Jacquet eine der erfolgreichsten Natur-Dokumentationen aller Zeiten, sie wurde sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Knapp 20 Jahre später hat sich Jacquet nun aufgemacht, um seine tierischen Freunde von damals noch einmal zu treffen. Die "Rückkehr zum Land der Pinguine" beginnt in den Anden, ganz weit unten in Südamerika. Jacquet sieht dort Geier, Alpakas und auch noch einige Bäume. Er rückt weiter nach Süden vor, irgendwann ist da nur noch Eis und Wasser. Eine völlig andere Welt, eingefangen in überwältigenden Schwarzweiß-Bildern, lebensfeindlich und doch auf eine magische Weise anziehend. In der Antarktis beobachtet der französische Biologe und Filmemacher Jacquet majestätische Wale und putzige Robben. Wunderschöne Tiere, aber sie sind hier trotzdem nur Nebendarsteller. Und dann marschieren sie wieder, aufgereiht wie in einer Perlenkette, durch das ewige Eis: die Pinguine. Wie steht es um sie, zwei Jahrzehnte nach der "Reise der Pinguine"?

Preis DVD: circa 16 Euro

FR, 2024, Regie: Luc Jacquet, Laufzeit: 83 Minuten

"Beyond Paradise" (VÖ: 11. Oktober) Die britisch-französische Krimiserie "Death in Paradise" erzählt seit 2011 von britischen Ermittlern auf der fiktiven Karibikinsel Saint Marie. Nach dem Serientod des Londoner Detectives Inspector Richard Poole (Ben Miller) übernahm zu Beginn der dritten Staffel Detective Inspector Humphrey Goodman (Kris Marshall), der mit "Beyond Paradise" 2023 eine eigene Spin-off-Serie spendiert bekam. Wieder ist es ein fiktiver Ort, der im Zentrum der Erzählung steht: Das kleine Küstenstädtchen Shipton Abbott liegt in der südwestenglischen Grafschaft Devon (gedreht wurde in Cornwall). Hierhin verschlägt es Goodman zuliebe seiner Verlobten Martha Lloyd (Sally Bretton). In ihrer alten Heimat möchte die junge Frau ein eigenes Café eröffnen und zusammen mit Humphrey eine Familie gründen. Der Detective wiederum soll DS Esther Williams (Zahra Ahmadi), PC Kelby Hartford ("Derry Girls"-Star Dylan Llewellyn) und die Büroangestellte Margo Martins (Felicity Montagu) bei der Aufklärung mysteriöser Fälle unterstützen. "Beyond Paradise" ist eine leichte, typische britische Krimiserie, die hauptsächlich von ihren schrullig, eigenartigen Figuren lebt. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen. Die zweite Staffel war im Vereinigten Königreich im April zu sehen.

Preis DVD: circa 33 Euro

GB, 2023, Regie: Sandy Johnson, Laufzeit: 312 Minuten