"Oberkörperfrei im VIP-Bereich": Verena Kerth spricht über Party mit Ronaldo

Verena Kerth enthüllt bei Promi Big Brother, was sich vor zehn Jahren auf Ibiza mit Cristiano Ronaldo zugetragen hat. Eine Nacht, die für viele Schlagzeilen sorgte, aber am Ende ganz anders verlief, als die Gerüchteküche vermuten ließ.

Bekannt wurde sie in den Nullerjahren als Freundin des damaligen Bayern-Torwarts Oliver Kahn. Nach der Trennung posierte Verana Kerth dann auf einem breit rezipierten Party-Foto mit Superstar Cristiano Ronaldo, aufgenommen in Ibiza. "Stehen mir Fußballer überhaupt noch?", schrieb die Moderatorin und Reality-Darstellerin zu ihrem Post bei Instagram. Getuschel um eine mögliche Affäre mit dem portugiesischen Fußballer nahm sie offensichtlich bewusst in Kauf.