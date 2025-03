Urlaub von Claudia Obert und Max Suhr wird zum chaotischen Trip

Im Urlaub mit Claudia Obert

Es sollte ein entspannter Luxus-Urlaub auf Ibiza werden. Claudia Obert und ihre Reisebegleiter haben sich dabei von einem Kamera-Team begleiten lassen. In der neuen, zweiten Staffel von „VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt“ zeigt die Hamburgerin, wie es aussieht, wenn Claudia Obert Urlaub macht. Mit Freundin Verena Kerth, Lover Max und Patenkind Emilia sollte es eine Reise zum Krafttanken werden, doch es kam alles anders. Die Ereignisse auf der Yacht wurden turbulent und sorgten für Chaos, was den geplanten Erholungseffekt stark beeinträchtigte. Claudia Obert musste ihre mütterlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, um alles im Griff zu behalten. Dabei kamen Muttergefühle in der Skandalnudel hoch.