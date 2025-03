Ben Zucker zurück an der Ostsee

Der Schlagersänger Ben Zucker kämpft aktuell um den Titel bei „Let’s Dance“. Doch privat gibt es ebenfalls große Neuigkeiten. Vor allem wenn es um seine neue Wahlheimat an der Ostsee geht.

Ben Zucker wurde 1983 in Ueckermünde an der Ostsee geboren. Aufgewachsen ist er aber in Berlin. Dort hat er eine behütete Kindheit verbracht. Er hat viel Fußball gespielt und sein Vater hat ihm das Gitarre spielen beigebracht. Auch den Weg in die Schlagermusik hat er in der Hauptstadt gefunden. 2017 kam sein erster Song und das gleichnamige Album „Na und?!“ heraus. Schnell begeisterte er mit seiner einzigartigen Stimme und landete in den Deutschen Album-Charts. In seinem Lied „Mein Berlin“ aus dem Jahr 2020 gesteht er seiner Heimatstadt sogar seine Liebe und singt: „Nur bei dir fühl ich mich zuhause“. Er sei der Stadt sehr dankbar gewesen ist und hatte eine schöne Zeit gehabt. Doch damit ist Schluss und Ben Zucker kehrt Berlin den Rücken.

Raus aus Berlin Vor über 2 Jahren wohnt der Sänger nun wieder an der Ostsee. Wo genau ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich wohnt er in der Nähe seines Geburtsortes Ueckermünde im Norden von Mecklenburg-Vorpommern. Er hat dort auch ein altes Haus aus den 60ern gekauft, was seither von Grund auf renoviert wird. Letztes Jahr kündigte er an, im März oder April diesen Jahres einziehen zu wollen. Wie weit die Umbauarbeiten fortgeschritten sind und wann genau er in seinem neuen Eigenheim zuhause ist, ist noch nicht bekannt. Lange kann es aber nicht mehr dauern, bis neue Einblicke zu sehen sind. Bisher fühlt er sich auf dem Land so wohl wie nie zuvor. Zu „Schlager.de“ sagt er, er sei ein richtiger „Dorfie“ geworden.

Seine Wurzeln schreien schon lange nach ihm In dem Podcast „Aber bitte mit Schlager“ erzählt der Schlagersänger, dass seine Wurzeln aus seinem Heimatdorf schon länger nach ihm geschrien hätten. Er spüre schon immer eine tiefere Verbindung zum Meer. Vor allem das entschleunigende Leben gefällt ihm besonders gut. Am Meer herrsche immer eine familiäre Atmosphäre und die Leute seien entspannt und immer freundlich. Neben seiner Karriere genießt er das Leben dort in vollen Zügen. Im Sommer geht Ben Zucker wieder auf große Tour mit dem Namen „Draußen 2025“. Wie der Name es bereits verrät, wird es eine große Open-Air-Tour sein. Ein Termin findet selbstverständlich auch an der Ostsee statt. Am 24. Juli spielt er in Bad Doberan.