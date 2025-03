Zu nah: Barbara Schöneberger rückt Gast auf die Pelle: "Ich liebe Körperkontakt"

"Ich bin jetzt nicht so ein nahbarer Typ", gibt Paul Panzer als Gast in der neusten Folge von Barbara Schönebergers Podcast "Frühstück bei Barbara" zu. Das würde nicht an seinen Fans liegen, sondern an ihm selbst, wie der Comedian erklärt. "Das hätte ich aber auch bei dir", gesteht der 53-Jährige in Richtung von Barbara Schöneberger. Auch beim Treffen mit Kolleginnen und Kollegen würde er begrüßende Umarmungen und Küsschen vorzugsweise vermeiden. Da müsse dann öfters auch mal eine erfundene Ausrede her.