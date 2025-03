Ehemann Wayne fassungslos: Barbara Schöneberger küsst Annemarie Carpendale

Was war denn da los? Bei einem Spiel der Bayern Basketballer gegen die MLP Academics aus Heidelberg kam es für Wayne Carpendale am Sonntagabend zu einem überraschenden Moment: Der Schauspieler musste während der Halbzeitpause auf den Bildschirmen mit ansehen, wie die Kisscam plötzlich seine Frau Annemarie Carpendale zusammen mit der neben ihr sitzenden Barbara Schöneberger ins Visier nahm. Ohne zu zögern tauschten die berühmten Moderatorinnen einen leidenschaftlichen Kuss aus – sehr zur Irritation von Wayne.

Kurze Zeit später dann die Auflösung: Wie Sportmoderatorin Anne Kamphausen, die das Basketball-Spiel begleitete, den Zuschauerinnen und Zuschauern verriet, war Wayne Carpendale das Opfer eines Pranks der ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" geworden, die seit 2022 von Barbara Schöneberger moderiert wird. Ihr intimer Kuss mit Annemarie Carpendale sei Teil einer Reihe von Streichen gewesen, die in der Sendung am 12. April im TV gezeigt werden sollen.

Wayne Carpendale für "Verstehen Sie Spaß?" reingelegt

Schon vor dem Kuss war Wayne Carpendale in die ein oder andere Falle gelockt worden. Dem 47-Jährigen wurde die Aufgabe übertragen, Sponsoren und Geschäftspartner der Bayern Basketballer am Nachmittag durch die Halle zu führen. Plötzlich musste sich der Schauspieler Vorwürfe gefallen lassen, er hätte den hochmodernen LED-Boden im BMW Park beschädigt. Die Verantwortlichen gaukelten dem TV-Star vor, der Start des Spiels sei in Gefahr. Dem war natürlich nicht so, wie sich später herausstellte.