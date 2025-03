Vom Flüchtling zum Millionär: So wurde Khaby Lame zum erfolgreichsten TikToker

In seinen Videos nimmt er gerne andere Internet-Nutzer auf die Schippe. Dabei sagt er nie ein Wort, sein Blick spricht dafür Bände. Mit diesem einfachen Konzept wurde Khaby Lame zum weltweit erfolgreichsten TikToker. Ein Blick auf einen Ausnahme-Influencer, der am 9. März 25 Jahre alt wird.

TikTok ist eine Spielwiese der Kreativität. Unzählig die Videos, in denen ihre Urheber ihr Gesangs-, Tanz-, Zeichen- oder sonst ein Talent präsentieren und damit Clicks generieren. Dass man mit Ideen jeglicher Art, verpackt in einem kurzen (Hochkant-)Video, gut leben kann, mehr noch: dass man damit reich werden kann, dafür steht auch er: der König aller TikToker, Khaby Lame.

Die Krone trägt der in Senegal geborene, in Italien lebende Komiker seit Juni 2022, als der damals 22-Jährige mit rund 142 Millionen Followern die Influencerin Charli D'Amelio auf den zweiten Platz der erfolgreichsten TikToker verwies. Seither sind fast drei Jahre vergangen. Khaby Lame feiert nun, am 9. März, seinen 25. Geburtstag, während die Zahl seiner Follower weiter steigt. Derzeit sind es 162,3 Millionen. Sein Vermögen wird auf rund 12 Millionen Euro geschätzt.

Einfach und doch erfolgreich Lames Erfolg fußt auf einem denkbar einfachen Konzept. In seinen Clips stellt der Komiker zunächst sogenannte Lifehacks anderer Influencer vor – Ideen, Tipps und Kniffe, die den Alltag vermeintlich erleichtern sollen. Dass diese Tipps nicht mehr als Schaumschlägerei sind, demonstriert Lame, indem er sie in eigenen Videos, mit viel Sinn für Humor und Slapstick, entzaubert.

Beispiel: Ein Mann schält in einem Video umständlich mit einem Messer eine Banane. Lames Version des Hacks: Er nimmt eine Banane und schält sie – mit den Händen. So einfach geht das. Oder: Eine Frau bindet Klebeband um eine Gabel, mit der sie dann Suppe "löffelt". Lame: Warum nicht einfach einen Löffel nehmen? Gedacht, getan.

In einem dritten Video zerschmettert jemand mit einem Hammer einen benutzten Teller und entsorgt die Scherben im Mülleimer. Lames Clip: Er steht am Spülbecken, nimmt Spülmittel und Schwamm, dreht den Wasserhahn auf und – spült den Teller. Das Leben kann so einfach sein.

Der Blick und die Geste Lustig sind Lames Videos auch durch den verdatterten Blick, mit dem er die vermeintliche Originalität das Hacks zur Kenntnis nimmt. Und durch die Bewegung seiner Hände, mit der er seine eigene Version abschließt. Die Botschaft dahinter immer: Was soll der Aufwand, es geht doch auch unkomplizierter!

Lame Videos lassen sich als Satire auf das Phänomen TikTok verstehen – eine Plattform also, auf der Nutzer mit Ideen, mit Können und Talent auffallen wollen. Geradezu subversiv auch, dass er in seinen Parodien nie ein Wort sagt. "Das Lustigste an meinen Videos ist die Stille", erklärte er einmal. Und das auf einer Plattform, die vor allem eins ist: laut.

Von der Fabrik in den Internet-Olymp Khaby Lame wurde 2000 in Senegal geboren. Er war ein Jahr alt, als seine Eltern mit ihm und seinen drei Brüdern nach Italien übersiedelten, wo die Familie sich in ärmlichen Verhältnissen einrichtete. Khaby, der erst 2022 die italienische Staatsbürgerschaft erhalten wird, arbeitete nach der Schule in einer Luftfilterfabrik nahe Turin. Als Corona ausbrach und er infolgedessen seinen Posten verlor, musste er sich neu aufstellen. Seine Idee: auf TikTok Videos hochladen.

Aller Anfang gestaltete sich schwer. Mit seinen ersten Clips, in denen er mal tanzte, mal herumblödelte, mal Videogames zockte, hob er sich kaum von der Masse ab. Der Erfolg stellte sich nicht ein. Dann stieß er im Netz auf ein Video, das zeigt, wie ein Mann sein T-Shit in der Autotür einklemmt und er sich mit einer Schere freischneidet. Heureka. Lame drehte seine eigene Version des Hacks. Auch sein T-Shirt wird eingeklemmt, doch braucht er kein Schneidewerkzeug, um sich zu befreien, er öffnet einfach – oh Wunder – die Autotür.

Volltreffer. Lames Video sammelte Clicks und sein Account fortan Follower. Im April 2021, etwa ein Jahr nach seinem ersten TikTok-Post, zählte der Influencer schon mehr als zehn Millionen Anhänger. Vier Monate später überschritt er die 100-Millionen-Marke. Und im Frühsommer 2022 war er bereits der erfolgreichste TikToker der Welt. Und das zwei Jahre nach seinem Debüt. Niemand war vorher schneller auf TikTok nach oben gekommen.

Star trifft auf Stars Auf dem TikTok-Thron sitzt Lame noch immer, trotzdem geht es auch in seinem Leben und in seiner Karriere nicht immer konstant zu. Im September 2023 heiratete er das dänische Model Wendy Thembelihle Juel, doch schon acht Monate später ließen sich die beiden scheiden – aufgrund "unerwarteter Unvereinbarkeit der Charaktere", wie es in einer Stellungnahme von Lames Manager hieß.

Auch künstlerisch schlug Lame neue Kapitel auf. Längst produziert er nicht mehr nur Lifehack-Parodien. Und wenn, dann ist in ihnen oft eine Brechung oder ein Weiterdreh seines ursprünglichem TikTok-Konzepts angelegt. Und: Als Internet-Star kann er es sich leisten, mit anderen Stars, vornehmlich aus der Filmbranche, Clips zu produzieren.

Vor allem seine Zusammenarbeit mit Will Smith und Martin Lawrence verdient Erwähnung. Warum? Weil hier ein talentierter Komiker auf zwei alte Hasen des Fachs trifft. Und weil das Ergebnis sehr lustig ist. Ein letztes Beispiel: Smith und Lawrence stehen vor einer verschlossenen Tür. Wie hineingelangen? Smith will die Tür eintreten, doch dann hat er eine bessere Idee. In "Bad Boys"-Manier wollen die beiden sich nun mit einem Rammbock Zutritt verschaffen.

Aber da tritt Lame auf. Er schaut sich die beiden ungläubig an, schüttelt den Kopf, nimmt ihnen den Rammbock aus den Händen – lasst Mal stecken, Jungs – und weist auf die Türverriegelung hin. Schon mal versucht, daran zu drehen? Er dreht daran. Die Tür geht auf. Jetzt schauen Smith und Lawrence verdattert drein. Ja, peinlich. Warum so kompliziert, das Leben kann so einfach sein.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.