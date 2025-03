Nach frühen "Let´s Dance"-Aus: Christina Hänni mit lachendem und weinendem Auge

Let´s Dance Comeback herbeigesehnt

Keine hatte wohl einen schöneren Grund im Jahr 2024 eine Let´s Dance Pause einzulegen wie Profitänzerin Christina Hänni. Sie und ihr Ehemann, Luca Hänni, den sie ebenfalls in der Tanzshow kennen und lieben gelernt hat, sind erstmals Eltern geworden. In der Kennenlernshow am 21. Februar 2025 feierte sie dann ihr Comeback in der RTL-Show, womit sie sich einen großen Traum erfüllte: Als Mama und Profitänzerin konnte sie nun erstmals in ihrer Doppelrolle dabei sein. Leider war ihr Comeback nur von kurzer Dauer.