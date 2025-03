TV-Highlight "Hubert ohne Staller": alle Infos zur letzten Staffel!

Wo und wann ist das „Hubert ohne Staller“-Finale zu sehen?

Wer wollte, konnte die letzten vier Folgen der zwölften Staffel bereits am 3. Mai 2024 kostenpflichtig anschauen. An diesem Tag erschien nämlich nicht nur die DVD- und Blu-ray-Box. Auch bei Amazon Prime Video ließ sich die komplette Season streamen. Doch bald sind die ausstehenden Folgen kostenlos verfügbar. Allerdings nicht wie gewohnt in der ARD, sondern bei ServusTV On. Dabei handelt es sich um die Video- und Streaming-Plattform des größten österreichischen Privatsenders ServusTV. Hier können deutsche und österreichische Nutzer aktuell jeden Dienstag ab 20:15 Uhr eine Folge aus der zwölften Staffel von „Hubert ohne Staller“ verfolgen. Die vier bisher nicht im Ersten ausgestrahlten Episoden laufen am 4., 11., 18. und 25. März 2025. Doch was erwartet Fans des gepflegten bayerischen Schmunzelkrimis?