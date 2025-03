Yvonne Catterfeld wollte nicht auf diese Art ihre Karriere starten: "total impulsiv geworden"

Ein Gesangswettbewerb kann alles verändern – so auch im Fall von Yvonne Catterfeld: Mit ihrer Stimme machte sie 2000 bei dem Format "Stimme 2000" den Musikmanager Thomas M. Stein auf sich aufmerksam. Drei Jahre später stand der damals 23-Jährigen dann der endgültige Durchbruch ins Haus: Mit der von Dieter Bohlen geschriebenen Liebesballade "Für dich" sang sich Catterfeld auf Platz in den deutschen Charts. Ein Nummer-eins-Album und weitere Hits folgten – doch richtig zufrieden war die Sängerin damals nicht.

Wie die Künstlerin nun in einem Interview mit dem Magazin "stern" zugab, war ihr die ihr damals zugedachte Rolle fremd. "Ich habe mich während der ersten Hälfte meiner Karriere wie eine Kunstfigur gefühlt", erklärte Catterfeld in der Rückschau. "Diese Erfahrung war so intensiv und zerstörerisch, dass ich mit der Zeit total impulsiv geworden bin."