Mario Basler zieht über AfD her: "Diese Partei soll erst mal einen Plan haben"

Zwei ehemalige Nationalspieler und Ex-Bayern-Profis sollen der AfD nach der erfolgreichen Bundestagswahl 2025 mit den zweitmeisten Stimmen gratuliert haben – das behauptet zumindest Partei-Chef Tino Chrupalla. Schnell wurde das Gerücht in den sozialen Medien laut, es handele sich bei einer der Personen um Mario Basler. Der wies die Spekulationen jetzt entschieden von sich.

Am Rande der Präsentation seines Buches "Das Leben nach den besten Jahren", das er gemeinsam mit Markus Babbel geschrieben hat, wurde Mario Basler gegenüber dem TV-Sender RTL deutlich, als er auf die AfD angesprochen wurde. "Diese Partei soll erst mal einen Plan haben. Die sollen nicht nur den Plan haben 'Ausländer raus'. Schlimm genug, dass sie so viele Prozente gekriegt haben", wählte der 56-Jährige klare Worte und lachte über die Gerüchte in den sozialen Medien.