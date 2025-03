Ex-NATO-Strategin Stefanie Babst warnt Europäer "sich noch irgendwie an die USA zu klammern"

Ein Frieden sei noch immer weit entfernt, sagte die Expertin, "weil die russische Seite überhaupt kein Interesse an Friedensverhandlungen hat. Jeden einzelnen Tag greift sie Ukraine an, sie weigert sich mit Präsident Selenskyj zu sprechen, sie weigert sich, mit Europa zu sprechen." Selbst ein Rücktritt Selenskyjs nach dem Eklat im Weißen Haus würde "im Endergebnis bedeuten, dass die Ukraine ins Chaos stürzt und sich der russischen Aggression komplett unterwerfen würde". Das jedoch könne nicht im Interesse Europas sein: "Wir müssen ganz eindeutig dagegenhalten und die Ukraine nach Kräften militärisch unterstützen."

"Wer nicht verteidigungsfähig ist, lädt ein"

Hoffnungen, noch Einfluss auf die Politik Donald Trumps nehmen zu können, sollten sich die Europäer nicht machen, mahnte die Politologin: "De facto haben die Amerikaner leider bereits begonnen, das transatlantische Bündnis so massiv zu zerstören (...), dass wir als Europäer uns von der Prämisse verabschieden müssen, wir könnten in irgendeiner Form diese Administration noch bei der Stange halten oder in ihrem Kurs beeinflussen. Das halte ich für irreführend." Stattdessen solle man sich mit Demokratien wie Japan, Südkorea und Kanada "viel enger verbinden, um auf breiter Front dem Aggressor Russland, aber leider auch dem Disruptor Trump etwas entgegenzusetzen". Falsch sei es, "sich noch irgendwie an die USA zu klammern".