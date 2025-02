Karneval im TV: die Sendungen zur Jecken-Zeit in der Übersicht

Schwäbische Fasnet aus Donzdorf (26. Februar 2025)

Fans der schwäbischen Fastnachtstradition kommen im SWR um 20:15 Uhr drei Stunden lang auf ihre Kosten. Von A wie Alois Gscheidles über Hillu’s Herzdropfa und Wommy Wonder bis zu Z wie Zipperle und Pfefferle ist alles dabei, was in der Region in Sachen „Fasnet“ Rang und Namen hat. Moderator der närrischen Show ist Michael Gutwein.