"Darüber lacht Deutschland – Die witzigste Zeitreise aller Zeiten": Kritik zur RTL-Zeitreise

Früher war alles besser, hört man oft: In der RTL-Samstagabend-Revue "Darüber lacht Deutschland – Die witzigste Zeitreise aller Zeiten" kann man diese These am eigenen Geschmacksempfinden überprüfen. Immerhin hat RTL die Dokumentar-Mitarbeiter und Humor-Historiker in den eigenen Reihen mal wieder in die Fernseharchive geschickt, um dort mehr oder weniger zeitlos originelle Sendung-Schnipsel zur Wiederbegutachtung hervorzuholen. Soll heißen: Es kommt zum Wiedersehen mit Sketchen und Show-Höhepunkten aus 40 Jahren Unterhaltungsgeschehen – von Dieter "Didi" Hallervorden bis Cindy aus Marzahn.