Claus von Wagner kehrt in "Die Anstalt" zurück

Nach einer kreativen Auszeit kehrt Claus von Wagner zu "Die Anstalt" zurück. Der Kabarettist wird ab Mai wieder an der Seite seiner Kollegen zu sehen sein.

Kabarett-Fans können sich freuen: Claus von Wagner (47) kommt zurück zur ZDF-Sendung "Die Anstalt". Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender mit. Nach einer längeren Pause wird er ab Mai wieder an der Seite seiner Kollegen zu sehen sein.

Wenn alles nach Plan läuft, steht von Wagner am 27. Mai wieder vor der Kamera. Fast genau ein Jahr zuvor hatte er sich eine "Kreativpause" genommen. Grund dafür war die Arbeit an seinem neuen Bühnenprogramm. Unter dem Titel "Projekt Equilibrium" feierte es Anfang Februar Premiere im Münchner "Lustspielhaus". Laut seiner Homepage ist es "ein satirisch-furioser Tanz am Rande der Apokalypse".