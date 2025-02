Sarah Connor ist ausgewandert - darum hat sie Deutschland verlassen

Sarah Connor hat den Schritt gewagt und ist mit ihrer Familie nach Südfrankreich ausgewandert. In der Provence genießt sie die Freiheit und die Nähe zum Meer.

Hits wie "From Sarah With Love" (2001) und "From Zero To Hero" (2004) machten sie Anfang der 2000er zum Star. Mit sieben Millionen verkauften Tonträgern gehört Sarah Connor zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen des 21. Jahrhunderts. In den vergangenen Monaten hat sich der Lebensmittelpunkt der gebürtigen Delmenhorsterin (bürgerlich: Sarah Marianne Corina Lewe) jedoch immer mehr nach Frankreich verlagert.

Jetzt hat die 44-Jährige den Schritt zur Auswanderung vollzogen. Gemeinsam mit ihrem Mann Florian Fischer (50) und den Kindern Delphine "Phini" Malou (13) und Jax Llewyn (8) ist die 44-Jährige nach Südfrankreich gezogen. Die Nachricht teilte sie ihren mehr als 770.000 Instagram-Followern mit.

"Wenn ihr noch mal von vorne anfangen könntet, was würdet ihr anders machen?", fragte sie ihre Fans bei dem sozialen Netzwerk. Dann verriet sie: "Ich habe immer davon geträumt, am Meer zu leben. Jetzt haben wir es nach vielen Jahren in Berlin einfach gemacht und lieben es." Bei sonnigem Wetter präsentierte sich die Sängerin in ihrer neuen Heimat. Die Bilder zeigen nicht nur die schöne Umgebung, sondern auch ihr strahlendes Glück.

"Kaum jemand kennt mich hier in der Provence" Schon im August 2024 hatte sie ihre Liebe zur Provence zum Ausdruck gebracht: "France. Je t'aime. Frankreich wird mehr und mehr unser zweites Zuhause." Die Natur und die Nähe zum Meer faszinieren sie besonders: "Es ist ein Traum."

Neben der idyllischen Landschaft genießt Sarah Connor vor allem die Freiheit, weitestgehend unerkannt zu bleiben. "Kaum jemand kennt mich hier in der Provence", schreibt sie. Ihr Mann und Manager Florian Fischer unterstützt sie dabei. "Danke @maddfischer, dass Du das möglich machst. Es bedeutet mir die Welt."



Der Umzug nach Frankreich tut ihrer Musikkarriere keinen Abbruch. Ihre Fans unterstützen sie weiterhin. In den Kommentaren auf Instagram heißt es unter anderem: "Ich freue mich riesig für dich, dass du dir deinen Traum endlich erfüllen konntest." Oder: "Das ist so schön! Genieße jeden Moment!"

Beruflich bedingt wird Sarah Connor noch in diesem Jahr nach Deutschland zurückkehren. Am 6. Juni startet ihre Tour mit acht Konzerten in Deutschland. 2026 folgt eine große Arena-Tournee.

