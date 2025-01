Marc Terenzi völlig blank: Ex-Frau Sarah Connor bezahlt seinen Entzug!

Entzugsklinik im Jahr 2024

Hinter Marc Terenzi liegt ein schwieriges Jahr. Dieses war geprägt von vielen Negativschlagzeilen, wie der medienwirksamen Trennung von Verena Kerth und einem gesundheitlichen Tiefpunkt. Dann zog er selbst die Reißleine und begab sich in eine Entzugsklinik in Berlin. Auf eine konnte er sich dabei in dieser aufreibenden Zeit aber immer verlassen: Seine Ex-Frau Sarah Connor. So sei sie laut Terenzi nicht nur emotional eine große Stütze gewesen, ebenso wie ihr Mann Florian Fischer, der ihn sogar selbst in die Klinik gefahren habe, sondern auch finanziell.