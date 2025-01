Nach Versprechen an Beatrice Egli: Kerstin Ott trainiert für den Halbmarathon

Sie hat das Rauchen aufgegeben und Sport in ihren Alltag integriert: Kerstin Ott ist körperlich so fit wie lange nicht. Diese Entwicklung war auch Beatrice Egli nicht entgangen, als die Schlagersängerin ("Die immer lacht") in der vom SWR produzierten "Beatrice Egli Show" zu Gast war. "Weißt du, was ich gedacht habe? Wir laufen gemeinsam nächstes Jahr einen Halbmarathon", hatte die Schweizerin im Oktober 2024 vorgeschlagen. Damit hatte die DSDS-Gewinnerin von 2013 offenbar einen Nerv getroffen. Ott schlug spontan ein.