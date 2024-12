Krimi-Offensive: So kehrt der „tödliche Dienst-Tag“ bei RTL zurück

2023 startete RTL mit dem „tödlichen Dienst-Tag“ eine überaus erfolgreiche Sendereihe. Am Dienstagabend zeigte der Sender Episoden von neuen Krimiserien, einige davon wurden vom Publikum sehr gut angenommen. Deshalb lässt RTL Anfang 2025 den „tödlichen Dienst-Tag“ wiederaufleben. Hier bekommst du die wichtigsten Infos dazu.

„Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi“ Einer der Beiträge zum „tödlichen Dienst-Tag“ waren Anfang 2024 zwei Filme der Reihe „Behringer und die Toten“. Die Hauptrolle im Bamberg-Krimi hat Antoine Monot Jr. inne, der den Hauptkommissar Konrad Behringer spielt. An seiner Seite ist Cosima Henman als Kommissarin Ela Jenning zu sehen. Sie ist die neue Partnerin von Behringer, da ihre Vorgängerin Charly Behlke (gespielt von Wanda Perdelwitz) im Einsatz angeschossen wurde. Dennoch holt Behringer nach wie vor den Rat von Behlke ein.

Aufgrund des großen Erfolgs der ersten beiden Episoden bestellte RTL zwei weitere Filme von „Behringer und die Toten“. Die Dreharbeiten wurden Anfang November beendet, die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen. In der Folge „Antoniusfeuer“ erschlägt der Sohn eines Unternehmers auf seiner Geburtstagsfeier seinen besten Freund, ohne dass ein Motiv zu erkennen ist. Den flüchtigen Täter verfolgen Behringer und Jenning bis in die Stollenanlagen von Bamberg. Im Film „Romeo“ wird der Vertrauenslehrer einer Privatschule absichtlich überfahren. Während Behringer den Fall an einen Kollegen vom LKA übergeben muss, ermittelt Jenning verdeckt an der Schule – als Lehrerin.

„Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ Eine weitere Krimiserie feiert im Rahmen vom „tödlichen Dienst-Tag“ 2025 ihre Rückkehr. Seit Anfang 2023 zeigte RTL fünf Episoden von „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“. Im Mittelpunkt stehen die ostfriesische Polizistin Femke Folkmer (gespielt von Pia-Micaela Barucki) und Tjark Wolf (Hendrik Duryn) von der Kripo Wilhelmshaven. In der ersten Folge gehen sie dem Verschwinden einer jungen Frau nach, in den weiteren Episoden bekommen sie es mit gewalttätigen Drogenschmugglern, einem Geisterschiff, einer Räuberbande und einem toten Gleitschirmflieger zu tun.

Auch „Dünentod“ kam bei den Zuschauern sehr gut an, weshalb RTL zwei weitere Filme in Auftrag gab. Die Produktion wurde im Sommer 2024 abgeschlossen, gezeigt werden die Folgen im Frühling 2025. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Serie weiterhin an die literarische Vorlage hält. Denn die Filme orientieren sich an der Buchreihe „Dünentod“, von der zwischen 2013 und 2023 sieben Teile erschienen.

Weitere Fortsetzungen im Rahmen vom „tödlichen Dienst-Tag“ Auch andere Krimiserien setzt RTL Anfang 2025 fort. Der Sender hat beispielsweise angekündigt, dass er „Mord im Revier – Ein Ruhrpott-Krimi“ und „Miss Merkel“ neue Episoden spendieren wird. Bei „Mord im Revier“ wird die selbstbewusste Kommissarin Lou Baum (Caro Cult) von Berlin in den Ruhrpott versetzt. Dort ermittelt sie an der Seite des Deutsch-Türken Kerem Ergin (Eidin Jalali) – Kultur-Clash inklusive. Von der Serie „Miss Merkel“ lief im März 2023 und im März 2024 jeweils ein Film. Man kann also davon ausgehen, dass das Format, in dem eine fiktionale Version der Ex-Kanzlerin Angela Merkel (gespielt von Katharina Thalbach) Kriminalfälle in der Uckermark löst, im März 2025 mit einem weiteren 90-Minüter fortgesetzt wird. Ebenso zeigt RTL Anfang 2025 neue Folgen der langlebigen Action-Krimireihe „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“. Seit 1996 entstanden mehr als 380 Filme, allerdings ruht das Format mit dem Hauptdarsteller Erdogan Atalay seit zwei Jahren.