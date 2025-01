Hollywood im Sequelfieber: diese Fortsetzungen kommen 2025 in die Kinos

Ein Großteil der Filmindustrie scheut das Risiko. Warum sollte man Millionen in neue Stoffe investieren, wenn sich auch Fortsetzungen von Filmen drehen lassen, die bereits ihre Eignung beim Publikum bewiesen haben? Auch in diesem Jahr kommen einige Sequels in die Kinos. Wir werfen einen Blick auf die prominentesten Fortsetzungen.

„Captain America: Brave New World“ In Zeiten, in denen nicht mehr jeder Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) ein Erfolg wird, setzt der Rechteinhaber Walt Disney Studio auf Bewährtes. „Captain America: Brave New World“ soll am 12. Februar 2025 in die deutschen Kinos kommen und ist schon das vierte Kinoabenteuer, in dessen Fokus der amerikanischste aller Superhelden steht. Zudem soll es die Handlung der Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ weiterführen. Immerhin geht Disney mit Hauptdarsteller und Regisseur ein gewisses Risiko ein. So schlüpft nun der ehemalige „Falcon“-Darsteller Anthony Mackie in das Kostüm von Captain America, und auch Regisseur Julius Onah („The Cloverfield Paradox“) ist eher für Filme mit kleineren Budgets bekannt.

„Mission: Impossible – The Final Reckoning“ Auch der Agentenfilm ist eine doppelte Fortsetzung. Nicht nur ist er bereits der achte Teil der Filmreihe, sondern auch die direkte Weiterführung von „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“, der 2023 in die Kinos kam. Fans können gutgemachte Action, sollten aber keine Überraschungen erwarten. Wie über die gesamte Laufzeit der Reihe von fast 30 Jahren spielt erneut Tom Cruise die Hauptrolle und macht nach wie vor viele Stunts selbst. Angesichts seines Alters von inzwischen 62 Jahren ist dies umso erstaunlicher. Zudem inszeniert Christopher McQuarrie schon seinen vierten „Mission Impossible“-Film. In Deutschland soll „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ am 21. Mai 2025 anlaufen.

„Das Kanu des Manitu“ Dass Fortsetzungen nicht aus Hollywood kommen müssen, beweist Michael 'Bully' Herbig mit der Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ aus dem Jahr 2001. Wirtschaftlich liegt die Messlatte extrem hoch. Denn der erste Teil lockte rund 11,7 Millionen Fans in die Kinos und avancierte in Deutschland zu einem der erfolgreichsten Filme überhaupt. Wieder dabei ist nicht nur das „Bullyparade“-Trio aus Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian, sondern auch Sky du Mont, der ein weiteres Mal den Schurken Santa Maria mimen darf. Bully-Fans sollten sich den 14. August 2025 im Kalender ankreuzen.

„Wicked: For Good“ „Wicked“ war von vornherein als Zweiteiler geplant. Dies zahlt sich umso mehr aus, da der erste Teil mehr als 680 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte. Der Regisseur des zweiten Teils „Wicked: For Good“ bleibt mit Jon M. Chu („Die Unfassbaren 2“) der gleiche, er hatte für die Inszenierung ein Budget von über 150 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, sodass ab dem 20. November 2025 in deutschen Kinos wieder gesungen wird.

„Avatar 3: Fire And Ash“ Über Einspielergebnisse im dreistelligen Millionenbereich kann der „Avatar“-Regisseur James Cameron nur müde lächeln. 2022 spielte „Avatar: The Way of Water“ satte 2,3 Milliarden US-Dollar ein. Damit erreichte der Film zwar nicht die 2,9 Milliarden US-Dollar, die Teil 1 einbrachte, Flops sehen aber definitiv anders aus. Schon jetzt ist es James Cameron gelungen, drei der vier erfolgreichsten Filme aller Zeiten zu inszenieren. Setzt er diese unglaubliche Erfolgsgeschichte mit dem Kinostart von „Avatar 3“ am 17. Dezember 2025 fort?