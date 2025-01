"Ich habe meine eigenen Gedanken": Melania Trump spricht über ihre Prime-Doku

Nach der ersten Amtszeit von Donald Trump wurde es still um seine Ehefrau Melania. Wie die Ankündigung eines Dokumentarfilmes über ihren Alltag verdeutlichte, bereitet sie inzwischen ihre öffentliche Rückkehr zurück. In einem Interview sprach sie nun über den Film und ihre Rolle als First Lady.

Nach ihrem Auszug aus dem Weißen Hauses zog sich Melania Trump weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Selbst im zurückliegenden Wahlkampf hielt sich die Ehefrau des ehemaligen und zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump eher im Hintergrund. Einige Medien berichteten sogar, im Falle eine Wiederwahl Trumps, plane die First Lady nicht mit in das Weiße Haus zurückzukehren.

Diese Berichte haben sich nun als falsch herausgestellt. Mehr noch: Ihre Rückkehr ins Weiße Haus wird sogar stärker in der Öffentlichkeit stattfinden, als man es gewohnt ist. Für einen Dokumentarfilm, der Ende 2025 bei Prime Video und in den Kinos laufen soll, wird sie schon seit November von einem Kamerateam begleitet. Der Film soll einen Einblick in Melanias Leben geben, von den Vorbereitungen des erneuten Umzugs nach Washington D.C. bis zum tatsächlichen Einzug in das Weiße Haus und ihren Alltag als First Lady.

Melania Trump: "Mein Leben ist unglaublich" Dem Trump-freundlichen Nachrichtensender Fox News gab Melania Trump nun ein Interview, in dem sie Einblicke über ihre Motivation, den Film zu machen, gab. Der Erfolg ihrer Memoiren habe sie dazu ermutigt. "Mein Leben ist unglaublich", sagte sie. "Es ist sehr viel los."

Vor allem aber scheint es ihr ein Anliegen, ihr öffentliches Image diesmal selbst in die Hand zu nehmen. Während der ersten Amtszeit ihres Ehemannes wäre sie "nicht akzeptiert oder nicht verstanden worden", so Melania. "Manche Leute sehen mich vielleicht nur als Ehefrau des Präsidenten, aber ich stehe auf meinen eigenen zwei Füßen, unabhängig. Ich habe meine eigenen Gedanken." Einen kritischen Blick auf die First Lady eines der kontroversesten Präsidenten der US-Geschichte darf man eher nicht erwarten: Melania tritt auch als ausführende Produzentin in Erscheinung – sie möchte ihre Geschichte selbst erzählen.

Melania-Doku bei Prime Video Vor diesem Hintergrund bemerkenswert ist, dass der noch titellose Dokumentarfilm vom Amazon-eigenen Streamingdienst Prime Video produziert wird. Amazon-Gründer Jeff Bezos trat während Donald Trumps erster Amtszeit als einer der prominentesten Kritiker des Präsidenten auf, den er als Gefahr für die Demokratie bezeichnete.

Zuletzt weigerte sich hingegen die sich in Bezos' Besitz befindende liberale Zeitung "Washington Post", die für eine besonders Trump-kritische Berichterstattung bekannt war, eine Wahlempfehlung für Kamala Harris abzugeben. Beobachter vermuten, Bezos versuche einen guten Draht mit Trump aufzubauen, um sein Raumfahrtprogramm, das von staatlichen Subventionen abhängig ist, nicht zu gefährden. Auch die Produktion eines Dokumentarfilmes, den Melania Trump als Sprachrohr und für die Aufpolierung ihres öffentlichen Bildes nutzen möchte, zeugt von einem neuen Wind in den von Bezos geführten Konzernen.