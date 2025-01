Désirée Nosbusch: So sah die Schauspielerin früher aus

Die bemerkenswerte Karriere der Desirée Nosbusch begann früh: Mit gerade mal 12 Jahren debütierte die im luxemburgischen Esch an der Alzette geborene Moderatorin 1977 bei Radio Luxemburg. 1980 dann der Sprung ins Fernsehen: Als Moderatorin von Musiksendungen wie "Hits von der Schulbank", "Hits mit Desirée" und "Musicbox" prägte sie mit ihrem frechen Stil die Art und Weise, in der deutsches Jugendfernsehen dargeboten wurde bis tief in die Ära von MTV und Viva.

In dem Juztizkrimi "Ein Fall für Conti" im ZDF steht Désirée Nosbusch als mutige Anwältin für ihre Klienten ein. Im Interview hat die Schauspielerin verraten, was sie an den Figuren reizt und berichtet über eine besondere Szene, die sie auch nach Drehschluss, lange nich mehr losgelassen hat.

Nosbusch selbst war im Musikfernsehen allerdings nie zu sehen. Dafür aber in ihrer eigenen Interview-Reihe "Zeit zu zweit" für den Südwestfunk oder als Reporterin vom damals noch "Grand Prix Eurovision de la Chanson" betitelten "Eurovision Songcontest". Nosbusch avancierte selbst zum Teenie-Star und war regelmäßig in der "Bravo" vertreten. Sie war sogar selbst musikalisch aktiv – und nahm 1984 mit "Kann es Liebe sein?" ein Duett mit niemand geringerem als Falco auf.

Inzwischen kennt man Désirée Nosbusch vor allem als Schauspielerin in dramatischen Rollen, auch das passt zu ihrem gegenwärtigen Look. In der Thriller-Serie "Bad Banks" etwa, die über zwei Staffeln in den Jahren 2017 und 2018 lief, spielte sie eine skrupellose Bankerin. Die Rolle war der Auftakt eines neuen Karriereabschnitts. Ein Jahr später begann ihre Rolle als Polizeipsychologin Cathrin Blake im "Irland-Krimi". Die Serie läuft auch heute noch.