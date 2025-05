Vanessa Mariposa warnt Fans nach feier K.O.-Tropfen-Attacke

"Ich konnte nicht mehr richtig laufen, musste mich mehrmals übergeben und wurde komplett ohnmächtig", erinnerte sie sich in dem Video. "Ich verlor jegliche Erinnerung an die Nacht. Da wusste ich, dass etwas ganz und gar nicht stimmte." Sie sei betäubt und ausgeraubt worden, schilderte sie den Vorfall weiter. Ihr Cartier-Armband sei verschwunden, die SIM-Karte aus dem Handy entfernt. Was genau in der Nacht passiert ist, weiß sie nicht: "Das macht mir Angst."