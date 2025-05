Vom Arzt zum Vollblut-Berliner: Diese Rollen möchte "Dr. Nice"-Darsteller Patrick Kalupa noch verkörpern

Seit 2023 steht Patrick Kalupa als Dr. Moritz Neiss vor der Kamera: In der ZDF-Serie "Dr. Nice" spielt er keinen aalglatten Vorzeige-Arzt, sondern einen Charakter mit Ecken, Kanten und Charme. Genau das macht für ihn den Reiz aus, wie er im Gespräch mit "t-online" verriet.

Dem Berliner ist das wichtig. Gerade für Frauen und Männer über 40 sei es oft schwer, im Fernsehen interessante Rollen zu finden. "Es gibt bestimmt weniger Rollen, die sich auf komplexe, tiefgründige Männer- und Frauenfiguren im reiferen Alter konzentrieren." Doch genau hier setze "Dr. Nice" an – als modernes, humorvolles Herzkino, das neue Perspektiven schafft.

Liebe am Set

Viele kennen ihn aus der beliebten deutschen Arztserie „Dr. Nice“, die seit 2023 im ZDF ausgestrahlt wird: Die Rede ist von Schauspieler Patrick Kalupa. Dort spielt er den Protagonisten Dr. Moritz Neiss. Doch was kaum einer weiß: Auch seine Frau ist Teil der ZDF-Reihe.

Welche Rollen er an liebsten spielen würde? "Beispielsweise einen waschechten Berliner mit viel Geschichte, egal ob in den 20er-Jahren oder zu Zeiten der DDR. Einen Hochstapler auf der Flucht, einen modernen Wikinger, einen Großstadt-Cowboy. Und richtig Komplexes: einen total gebrochenen Charakter; jemand, der wirklich am Rande des Abgrunds steht und sich durch die Dunkelheit kämpft. Meine Wunschliste ist endlos."