"Unter Druck – Wie frei sind Europas Medien?": Kritik zur Reportage über Pressefreiheit

Korruption, Autokratismus und Einschränkungen der Meinungsfreiheit hielt man im Allgemeinen vor allem in Ländern außerhalb Europas für beheimatet – einmal ganz abgesehen von Ländern wie China oder Russland, wo Propaganda und Desinformation durch Geheimdienste zum Standard gehören. Die ARTE-Reportage von Steffi Fetz (SWR) zeigt nun anhand von Beispielen aus Griechenland, Frankreich, Ungarn und der Slowakei, wie sehr die Pressefreiheit inzwischen auch in Europa bedroht ist. Der Film macht deutlich: Es sind nicht nur Staatsvertreter wie Viktor Orban in Ungarn oder Robert Fico in der Slowakei, die direkten Einfluss auf öffentlich-rechtliche Medien nehmen, um sie in ihrem Sinne umzuwandeln, die Sorgen bereiten. Auch die Konzentration wirtschaftlicher Macht auf einige wenige "Oligarchen" bedeutet eine Gefahr, der, wie in dem Beitrag auch berichtet wird, nicht zuletzt die Europäische Union durch gesetzliche Richtlinien gegen staatliche oder private Willkür entgegenwirken will.