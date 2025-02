"Bauer sucht Frau"-Stars Anna und Gerald treffen radikale Entscheidung!

"Bis Dezember 2025 werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um unsere Beziehung zu retten", übte sich Anna im Januar in Durchhalteparolen. Doch nicht nur eine Paartherapie soll den Eheleuten dabei helfen, ihre Liebe zueinander wieder entflammen zu lassen: Wie Anna Heiser nun via Instagram informierte, entschied sich die Familie nun zu einem radikalen Schnitt.

Gerald und Anna lassen gemeinsam mit ihren beiden Kindern ihre bisherige Heimat in Namibia hinter sich. "Es gibt Entscheidungen im Leben, die man nicht von heute auf morgen trifft. Entscheidungen, die einem den Schlaf rauben, Tränen kosten und das Herz schwer machen", erklärte Anna zu einem Video bei Instagram. Der kurze Clip zeigt Gerald und Anna, die auf einem Feldweg gehen. In ihrer Mitte führen sie Sohn Leon an der Hand, Gerald trägt seine Tochter Alina auf dem Arm.

Der Verkauf der Farm sei die Entscheidung Geralds gewesen, schreibt Anna. "Nach unzähligen Gesprächen, schlaflosen Nächten und vielen Emotionen fühlt es sich mittlerweile richtig an." Die gemeinsamen Jahre in Namibia "wird für immer in unseren Herzen bleiben", versicherte sie. Nun wagt das Paar einen neuen Anlauf in Annas Heimat Polen – als Paar und beruflich. "Wir hoffen, dass Gerald seinen Traumjob findet, in dem er sich verwirklichen kann", blickte Anna in Instagram in die Zukunft. "Und auch wenn es schwer ist, wissen wir, dass Veränderung manchmal genau das ist, was man braucht, um weiterzuwachsen."