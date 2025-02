"Alpine de luxe – Skisport nur für Reiche?": Infos zur kritischen 3sat-Doku

Das Vergnügen, auf zwei Brettern verschneite Hänge hinabzufahren, es wird nicht billiger: Ein Skitag in den Alpen könnte bald so teuer sein wie eine Woche auf den Balearen oder in anderen südlichen Gefilden. Skifahren ist eine zunehmend kostspielige Angelegenheit. Was nicht nur an der Ausrüstung und der Skimode unter inflationären Bedingungen liegt, sondern auch an den zunehmend prekären Schneeverhältnissen in den Alpen. Gleich zwei 3sat-Sendungen widmen sich dem Thema: Auf die Standortbestimmung "Alpine de luxe – Skisport nur für Reiche?" (20.15 Uhr) folgt die Reportage "Skifahren um jeden Preis" (21.00 Uhr), die sich vor allem der teuren Erhaltung der Gletscher und der extremen Hochlagen durch künstliche Beschneiung widmet.