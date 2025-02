Netflix-Drama "Eine Kopenhagener Liebesgeschichte" über den Wunsch nach Kindern

Den Filmemacherinnen Ditte Hansen und Louise Mieritz gelingt es, dass ihre in 103 Minuten angenehm kompakt erzählte Geschichte nicht in die Tristesse abdriftet. Mia und Emil streiten sich, entzweien sich, sie schreien und weinen – doch die Liebe in ihrer Beziehung und auch jene zu Freunden und Familie, bildet immer einen Rettungsanker vor der Verlorenheit. Wenn an einer Climax-Stelle des Films Billy Joels bittersüße Ballade "An So It Goes" erklingt, sprechen die Worte des Songwriters sowohl dem gebeutelten Paar wie auch Zuschauern des Films aus dem Herzen: "In every heart there is a room / A sanctuary safe and strong". Frei übersetzt: Auch im beladendsten Herzen gibt es einen sicherern und starken Zufluchtsort.