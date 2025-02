"Fake News – Alles erstunken und erlogen": Kritik zur neuen Satiresendung mit Katrin Bauerfeind

Ob das wirklich eine gute Idee ist? ProSieben schickt eine neue Satire-Reihe mit dem Titel "Fake News – Alles erstunken und erlogen" ins Rennen. In dem neuen Format sitzen Katrin Bauerfeind , Benni Stark, jeweils wechselnde prominente Gäste und auch die frühere "Tagesschau"-Nachrichtensprecherin Linda Zervakis in einem TV-Studio. Dieses soll aussehen wie eine echte News-Redaktion, schließlich wird es in der Sendung auch tatsächlich um Nachrichten gehen, allerdings solche der berüchtigten "Fake News"-Sorte: Im Fokus stehen hier mehr oder weniger schnell als "falsch" erkennbare Meldungen, erstellt auch mit KI-Einsatz.

Warum der Sender so etwas macht: Verwirrung stiften – ausgerechnet so kurz vor den Wahlen und in Zeiten, in denen Populisten gerne mal Stimmung machen gegen "die Medien"? Will man etwa aufklärend wirken durch Überzeichnung? – Die Intention ist natürlich keine verkehrte, aber zumindest ist es auch ein etwas eigenwillig erscheinendes TV-Experiment, auch deshalb, weil die ProSiebenSat.1-Gruppe selbst gerade einen nigelnagelneuen Nachrichten-Studiokomplex in Betrieb nimmt und mit seriöser Berichterstattung Punkte sammeln will.