„Promis unter Palmen“: Claudia Obert rastet aus – Sender greift ein

Die kontroverse Show "Promis unter Palmen" feiert ihr TV-Comeback in Sat.1 mit einer neuen Staffel am 17. Februar 2025. Vorab hat der Sender ein Video mit Einblicken aus den Dreharbeiten veröffentlicht. Claudia Obert, bekannt für ihre Eskapaden, ist erneut dabei und hat sich mit einem speziellen Duell auf die Show vorbereitet.

Kein Alkohol in der Villa - Claudia Obert flippt aus

Dass Claudia Obert gerne mal das ein oder andere Gläschen Champagner trinkt, ist kein großes Geheimnis. Bei „Promis unter Palmen“ gerät die sonst so schlagfertige Unternehmerin allerdings schnell aus der Fassung. Der Grund: Fehlender Alkohol. Weil in Thailand Totensonntag gefeiert wird, ist es per Gesetz verboten, an diesem Tag Alkohol zu sich zu nehmen. Das muss natürlich auch das Sat.1-Format respektieren. Ergo verschwindet der gesamte Alkoholvorrat für einige Stunden aus der Villa.