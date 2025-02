Diese Serie macht hungrig: "Kulinarische Familiengeschichten mit Antoni Porowski"

Der selbst aus Polen stammende Antoni Porowski kann bestens nachvollziehen, wie sehr einen Essem mit der Vergangenheit und seinen Wurzeln verbinden kann. Daher will er dieses Erlebnis in seinem kulinarischen Reiseformat auch sechs Promis ermöglichen. An der Seite von Florence Pugh ("Dune 2", "Little Women", "Oppenheimer") reist er nach England, wo sie den Spuren von Pughs Vorfahren durch das ganze Land folgen und Stück für Stück, oder besser gesagt, Mahlzeit für Mahlzeit, die Vergangenheit greifbar und erfahrbar machen. Man bekommt sogar einen Einblick in die Familienküche der Pughs bei einem Besuch bei Florences Mutter und Großmutter in Oxford für einen traditionellen "Shepherd's Pie".

Sehr emotional wird es bei Schauspielerin und Rapperin Awkwafinas ("Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Ariel") Rückkehr in das Herkunftsland ihrer Mutter. Sie selbst wuchs in New York auf, wo sie in jungen Jahren ihre Mutter verlor. Nach vielen Jahren wieder in Südkorea das Essen zu genießen, das ihr ihre Mutter vor ihrem Tod zubereitet hat, bringt sie Awkwafina noch mal ganz nahe.