Der Ursprung der guten und der bösen Hexe: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche

Diese Woche erscheinen drei bemerkenswerte Filme auf DVD und Blu-ray: die Musicaladaption "Wicked", der spannende Thriller "Red Rooms – Zeugin des Bösen" und die herzerwärmende Komödie "Der Buchspazierer". Entdecke die magische und düstere Welt von Oz, verfolge einen packenden Gerichtsprozess und begleite einen literarischen Sonderling auf seinen täglichen Wegen.

Man solle das geplante Kinoprojekt doch bitte erst einmal zurückstellen und den Stoff stattdessen als Musical unter seiner Leitung umsetzen: Mit dieser kühnen Bitte wendete sich der Komponist Stephen Schwartz damals an Universal Pictures, nachdem das Studio die Rechte am kurz zuvor veröffentlichten Roman "Wicked – Die Hexen von Oz" (1995) erworben hatte. Dass solche Wünsche erhört werden, kommt mutmaßlich nicht oft vor. Es erwies sich aber doch als gute Entscheidung: Über fünf Milliarden US-Dollar hat "Wicked" seit der Broadway-Premiere 2003 eingespielt, damit gehört das Stück zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Mit über zwie Jahrzehnten Verspätung kam 2024 doch noch die ursprünglich geplante Kino-Adaption: "Wicked" erscheint nun ebenso wie der Mystery-Thriller "Red Rooms – Zeugin des Bösen" und die Roman-Verfilmung "Der Buchspazierer" auf DVD und Blu-ray.

"Wicked" (VÖ: 27. Februar) "Wicked" erzählt nicht noch einmal die berühmte Geschichte von Dorothy, die von einem Sturm mit Haus und Hund aus Kansas ins Zauberland Oz geweht wird, sondern ist eher als eine Art Prequel zu verstehen. Als Vorlage diente der 1995er-Roman "Wicked" von Gregory Maguire, der seinerseits recht frei an den Romanklassiker "Der Zauberer von Oz" (1900) beziehungsweise den Kultfilm mit Judy Garland von 1939 anknüpfte. Im Zentrum der Handlung steht die Vorgeschichte der beiden Zauberinnen Glinda (später die "Gute Hexe des Nordens") und Elphaba ("Böse Hexe des Westens"). Elphaba (Cynthia Erivo) kommt als düstere Außenseiterin an die Universität Gliss, findet mit der püppchenhaft strahlenden Glinda (Ariana Grande) aber doch so etwas wie eine Seelenverwandte. Und beide wollen es weit bringen: An der Universität wird dringend jemand gesucht, der sich als würdig erweist, dem großen Zauberer von Oz (Jeff Goldblum) auf Augenhöhe zu begegnen. Freundschaft und Konkurrenz, Machtstreben und Geltungsdrang, Täuschung und Verrat, falsche und echte Magie: Es steckt viel drin in dieser bunt bebilderten und fantasievoll erweiterten "neuen" Zauberwelt von Oz. So viel, dass die Produzenten im Hintergrund sich entschieden haben, die Geschichte – passend zu den zwei Akten des Musicals – aufzuteilen. Der zweite "Wicked"-Film soll im November 2025 in den deutschen Kinos starten.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Jon M. Chu, Laufzeit: 160 Minuten

"Red Rooms – Zeugin des Bösen" (VÖ: 28. Februar) Die Lust an mörderischen Taten auf die Spitze getrieben – genau das bietet "Red Rooms – Zeugin des Bösen". Protagonistin ist eine junge Frau namens Kelly-Anne (Juliette Gariépy), die sich einen Schlafplatz auf der Straße sucht, nur um den Prozess gegen den mutmaßlichen Mädchenmörder Ludovic Chevalier (Maxwell McCabe-Lokos) live im Gerichtssaal von Montréal verfolgen zu können. Dem unscheinbaren Mann wird vorgeworfen, drei Teenagerinnen grausam gefoltert, sie zerlegt und sein Vorgehen für ein zahlungswilliges Publikum im Dark Web gefilmt zu haben. Alles Lüge, behauptet die aufgekratzte Clementine (Laurie Babin), die den Angeklagten vergöttert und vor jeder Fernsehkamera über seine Unschuld philosophiert. Obwohl Kelly-Anne von ihr ein wenig genervt ist, lässt sie die Zugereiste vorübergehend bei sich wohnen und pilgert mit ihr an jedem neuen Prozesstag ins Justizgebäude. Groß ist die Enttäuschung bei Clementine, dass die Vorführung zweier Tatvideos unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. Ihre Gastgeberin jedoch, eine ausgewiesene Technikexpertin, kann ihre Neugier stillen. Und plötzlich ist nichts mehr wie zuvor ... "Red Rooms – Zeugin des Bösen" ist ein Thriller, der ganz ohne Exzesse auskommt, geschickt das Kopfkino der Zuschauer aktiviert und sie mit ihrer eigenen Faszination am Bösen konfrontiert.

Preis DVD: circa 14 Euro

CA, 2023, Regie: Pascal Plante, Laufzeit: 114 Minuten

"Der Buchspazierer" (VÖ: 27. Februar) "Die Menschen vergessen immer mehr zu lesen", klagt eine Mädchenstimme. Dabei gäbe es in den Büchern beziehungsweise "zwischen den Buchdeckeln" doch so viel zu entdecken: nämlich "Menschen und ihre Geschichten". Die Stimme gehört der neunjährigen Schascha (Yuna Bennett), und die Geschichte, die es hier zu entdecken gibt, das ist ihre eigene und die von Carl Kollhoff (Christoph Maria Herbst). Kollhoff ist ein menschenscheuer Sonderling, ein abweisender mürrischer alter Kauz – und ein großer Literatur-Liebhaber. Sein Job ist es, ausgewählte Bücher auf Bestellung zu denjenigen zu bringen, die sie – warum auch immer – selbst nicht mehr beschaffen können. So pendelt Kollhoff tagein, tagaus zwischen Bücherladen und Haustüren. Auf einer seiner Touren gesellt sich Schascha zu ihm. Sie nennt ihn den "Buchspazierer", eben weil er immer mit Büchern in seiner altmodischen Ledertasche durch die Straßen spaziert. Kollhoff gibt der jungen Dame zu verstehen, sie möge ihn gefälligst in Ruhe lassen. Aber Schascha, die über mehr Verstand und Herz verfügt als die allermeisten Erwachsenen, lässt sich nicht abschütteln. "Der Buchspazierer" ist eine gemütlich erzählte Buddy-Komödie mit starker Feelgood-Note.

Preis DVD: circa 14 Euro

DE, 2024, Regie: Ngo The Chau, Laufzeit: 94 Minuten