"Fix und fertig: Wenn Essen süchtig macht": Kritik zur ARTE-Reportage mit Sebastian Lege

Filmemacher Elliot Stuart sucht dabei weltweit ehemalige und aktive Lebensmittelforscher auf. Als früher Entdecker der vertrackten hochverarbeiteten Fertiggerichte, auf die noch jeder hereinfallen kann, erklärt beispielsweise der Ernährungswissenschaftler Carlos Monteiro (Sao Paolo), wie schwer sich erahnen lässt, mit wieviel Öl, Salz und Zucker die Produkte aus den Regalen der Supermärkte entstanden sind. Sie werden in Verfahren hergestellt, "die man in der eigenen Küche nicht nachmachen kann".

Geschmackstester stehen in Forschungslabors bereit, um Glückspunkte (beste Werte) für die optimale Mischung zu finden, die obendrein zu übermäßigem Essen beitragen kann. Neurologen beobachten zu diesem Zweck ihre Klientel beim Eisessen in der Röhre. Als "gefährlich lecker" bezeichnete der Ideengeber Chris van Tulleken die ultraschmackhafen Produkte, deren Entwicklung schon in den 50er-Jahren begann und in den 70-ern so richtig Fahrt aufnahm.