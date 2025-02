Vor Wut: Moderator schlägt sich selbst in US-Show blutig

Bei der Aufzeichnung von "The Daily Show" verletzte sich Moderator Jon Stewart an der Hand, als er in einem Wutanfall einen Kaffeebecher zerschlug. Trotz der blutigen Finger setzte er seine Satire gegen Trump und die Pharmaindustrie ohne Unterbrechung fort. Das Publikum reagierte entsetzt auf das blutige Spektakel.

Satire darf wehtun. Dass sie allerdings derart schmerzhaft für den Satiriker selbst ausgeht, ist doch die Ausnahme. In der Nachrichtensatire "The Daily Show" beim Sender Comedy Central redete sich Moderator Jon Stewart nun derart in Rage, dass er sich die Hand blutig schlug. Das Publikum der Aufzeichnung reagierte geschockt – der Gastgeber führte ungerührt seinen Vortrag aus.

Was den 62-jährigen mehrfach preisgekürten Show-Host so wütend machte? Einerseits die radikalen Sparpläne des von US-Präsident Donald Trump neu gegründeten Ministeriums für Regierungseffizienz, andererseits die Preisgestaltungen der Pharmaindustrie. In dem Zusammenhang griff er auch Trumps Vorgänger im Amt Joe Biden an. Der habe sich dafür feiern lassen, für gerade mal zehn Medikamente die Preise gesenkt zu haben. "Ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein", ereiferte sich Stewart, sprach über bereits geleistete Subventionen durch die Steuerzahler, hob einen Kaffeebecher hoch – und zerschlug ihn mit voller Wucht auf dem Schreibtisch.

"Mir geht es gut" Immerhin kurz brachte das Unglück den Moderator selbst aus dem Konzept. "Ich muss vielleicht bald ins Krankenhaus", sagte Jon Stewart, nachdem er die Folgen an seiner rechten Hand begutachtet hatte. Dann zog er es jedoch vor, die verletzte Hand unter dem Schreibtisch zu verbergen und mit seinem Wut-Monolog fortzufahren.

Als das Publikum später einen Blick auf die blutüberströmten Finger werfen konnte, reagierte es geschockt. "Mir geht es gut", versicherte Stewart. Ob er sich nach der Aufzeichnung der Sendung tatsächlich in ein Krankenhaus begeben hat, ist nicht bekannt.

Jon Stewart verletzte sich schon einmal vor laufender Kamera Jon Stewart hatte "The Daily Show" 1999 vom Komiker Craig Kilborn übernommen und die Sendung mit Erfolg bis 2014 moderiert. 2024 wurde bekannt, dass Stewart erneut die Montagsausgaben übernehmen werde. Ursprünglich wollte er die Show nur bis zur Präsidentschaftswahl präsentieren, dann entschied er sich für eine dauerhafte Rückkehr.

Für seine satirischen Wutausbrüche ist der gebürtige New Yorker berüchtigt. 2011 hatte er sich schon einmal an einer Scherbe vor laufender Kamera verletzt. Auch damals beendete er erst seinen Vortrag, ehe er sich ärztlich versorgen ließ.

