"Marie Brand und die falsche Wahrheit": Kritik zur neuen Krimifolge mit Mariele Millowitsch

Die 18-jährige Isabell findet nach einer ausgelassenen Geburtstagsparty im eigenen Haus Blutspuren neben sich im Bett, ihre Handabdrücke sind klar zu erkennen. Ihr früherer Freund liegt tot im Bad. Hat sie ihn unter dem Einfluss von K.-o.-Tropfen ermordet, ohne es zu wollen oder sich daran erinnern zu können? – Der 33. Fall des Kölner Dauerpärchens Marie Brand und Simmel mit Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann wirkt bewusst konventionell gezimmert: In "Marie Brand und die falsche Wahrheit" (Buch: Andreas Linke) geht es um die Vergewaltigung eines Teenagers, um Eltern, die wenig Rückhalt bieten, weil sie selbst zerstritten sind, aber auch um zwielichtige Lehrer und um eine Schuldirektorin, die einen früheren Missbrauchsfall vertuscht.

Das ZDF wiederholt den Krimi von 2023 am Mittwochabend zur Primetime.

Als Brand und Simmel an den Unglücksort gerufen werden, rennt gerade einer davon. War's der Täter? Simmel, sportiv wie immer, läuft hinterher und zerrt sich dabei die Adduktoren. Jedenfalls hinkt er fortan mit Krücken durch die Gegend.

Nach der vorherigen Folge, "Marie Brand und die Ehrenfrauen", in der es um die Umtriebe der Mafia in Deutschland ging, musste man schon fürchten, die Kölner hätten ihren Witz verloren. Doch hier scherzen sie wieder – sei es, dass es um Maries Fahrkünste geht oder um beider verflossene Jugend. So jung wie die Teenager, die sie emsig und nachbohrend interviewen, möchten sie nicht noch einmal im Leben sein.