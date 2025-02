Uschi Glas erhält Morddrohungen wegen Demo-Besuch

Uschi Glas Uschi Glas, die sich mit 80 Jahren gegen Antisemitismus einsetzt, sieht sich erschreckenden Morddrohungen in sozialen Medien ausgesetzt. Die Justiz hat Ermittlungen aufgenommen, während die Schauspielerin Konsequenzen ankündigt und auf klare Haltung in Deutschland pocht.

Vor zwei Wochen war Uschi Glas bei einer Demonstration in München dabei. Gemeinsam mit ihrem Mann Dieter Hermann, dem jüdischen Professor Guy Katz und der deutsch-israelischen Journalistin Antonia Yamin zeigte sie auf dem Marienplatz Haltung gegen Antisemitismus in Deutschland. Die drei Demo-Teilnehmer hielten Plakate mit den Aufschriften "Nie wieder", "Genauso fing es damals an" und "Ich habe Angst, als Jude erkannt zu werden" hoch.

"Liebe Frau Glas, ich verbeuge mich vor Ihrem Mut und Engagement"

Klare Haltung zeigt sie seit Langem. Ob in der Flüchtlings- oder Familienpolitik, Glas spricht offen über ihre Ansichten. Im Mai 2023, zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes, postete sie auf Instagram: "Ich liebe Deutschland, weil wir in Freiheit, Frieden und toleranter Vielfalt leben dürfen. Ich liebe Deutschland, aber wir sollten uns nicht in der Bequemlichkeit wiegen, dass unsere Demokratie und Frieden selbstverständlich sind. Als Gesellschaft und auch von der Politik wünsche ich mir mehr Haltung, Klarheit und Ehrlichkeit." Ihre Follower – rund 15.000 an der Zahl – lobten sie dafür.