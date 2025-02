NGO-Anfrage sorgt für Empörung: CDU-Mann Frei verteidigt Union

Plötzlich wird die Gemeinnützigkeit infrage gestellt

Die Kritik an der Unions-Anfrage zur Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen hält an. "Darf man nun nicht mehr gegen die CDU protestieren?", wollte am Donnerstag auch Moderator Till Nassif im ARD-"Morgenmagazin" wissen. "Selbstverständlich darf man gegen die CDU protestieren, so wie man in Deutschland gegen alles und jeden protestieren darf", entgegnete der CDU-Abgeordnete Thorsten Frei, der ins Studio zugeschaltet war.