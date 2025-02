"Harter Brocken: Der Waffendeal": Kritik zum Krimi mit Aljoscha Stadelmann

In "Harter Brocken: Der Waffendeal" steht Dorfpolizist Frank Koops vor einer großen Herausforderung. Rockerboss Andy Blome kehrt zurück, um einen illegalen Waffendeal abzuwickeln. Eine spannende Episode der ARD-Krimireihe mit Aljoscha Stadelmann, die erneut die List und den Zusammenhalt der Dorfbewohner auf die Probe stellt.

Harter Brocken: Der Waffendeal Kriminalfilm • 26.02.2025 • 20:15 Uhr

Seit 2015 mischt die ARD-Reihe "Harzer Brocken" im Segment "humorige Krimis" mit – und hat sich seitdem eine Menge guter Kritiken verdient. Acht Filme gibt es mittlerweile, zwei weitere sollen abgedreht sein. Mit "Harter Brocken: Der Waffendeal" wiederholt das Erste nun den sechsten Film der losen Erzählung vom Mai 2021. Den nicht mehr ganz jungen Dorfpolizisten Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) könnte man leicht unterschätzen. Er kommt aus dem kleinen St. Andreasberg im Oberharz (1.900 Einwohner) und hat es irgendwie nie aus dem Heimatdorf heraus geschafft.

Seine Dienststelle, die er als einziger Polizist unterhält, ist wegen ihrer Winzigkeit stets von der Schließung bedroht – wäre da nicht diese skurrile Dichte an Kapitalverbrechen im Ort, die der Mittelgebirgs-Provinz seit Jahren Leichen "schenkt". In dieser Episode bekommt es Koops mit Rockerboss Andy Blome (Nicki von Tempelhoff) zu tun, der ebenfalls in seinen Heimatort zurückgekehrt ist, um mit seiner Bande einen Laster voller Waffen an einen ausländischen Gangsterboss zu verkaufen.

Weil der Deal von einem Maulwurf in den eigenen Leder-Reihen bedroht ist, will Andy einen Verdächtigen aus seiner Gruppe frühmorgens im Wald über die Klinge springen lassen. Die Aktion verläuft anders als geplant, und während der Rockerboss seinen Mitarbeiter durch den düster-herbstlichen Harz jagt, begegnet er ausgerechnet Jugend-Kumpan und Polizist Frank Koops. So richtig sympathisch war man sich nie, was übrigens auch für das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Mofa-Tuner Andy und Franks Postboten-Kumpel Heiner (Moritz Führmann) gilt. Mit Franks Kollegin Mette (Anna Fischer) erwartet er demnächst ein Kind.

Fall acht dürfte im Herbst laufen Ganz nach alter "Fargo"-Manier – eine wohl wichtige Inspirationsquelle für die Harz-Fälle der ARD – treffen in diesem Krimi scheinbar naive Landeier auf verschlagene Bösewichte aus der "großen Welt" – was die List und den Zusammenhalt der dörflichen Gemeinschaft auf die Probe stellt. Ebenfalls eine beliebte Farbe der "Harter Brocken"-Filme: die Figur der schönen, undurchsichtigen Femme fatale, die in dieser Folge gleich doppelt besetzt wird. Zum einen durch Rockerbraut Jessie (Kim Riedle), die Geliebte des Chefs, und durch eine spät auf den Plan tretende BKA-Ermittlerin (Hanna Plaß). Schafft es Polizist Frank Koops wieder einmal, die dörfliche Gemeinschaft gegen die Angriffe des globalen Bösen, das in vielerlei Gestalt nach St. Andreasberg kommt, zu verteidigen?

Die Filme neun und zehn der Reihe müssten eigentlich in ihren Startlöchern stecken und demnächst ausgestrahlt werden. Mit "Die Erpressung" und "Der Dealer" haben die neuen Werke zumindest schon Arbeitstitel. Es wird auch mal wieder Zeit. Die letzte ARD-Premiere eines Harz-Krimis, "Der Goldrausch", fand im November 2023 im Ersten statt.

Harter Brocken: Der Waffendeal – Mi. 26.02. – ARD: 20.15 Uhr