"The Boys": "Supernatural"-Stars Jared Padalecki und Misha Collins in finaler Staffel

Fünf Jahre nach dem Ende von "Supernatural" kehren Jensen Ackles, Jared Padalecki und Misha Collins für die finale Staffel von The Boys zurück. Der Prime-Hit begeistert durch seine satirische Machart und die Rückkehr der bekannten Gesichter wird die Fans in Begeisterung versetzen.

Wiedersehen mit den "Supernatural"-Stars Mit einer absolut irren und alles andere als konventionellen Machart eroberte das Amazon-Original "The Boys" die Herzen von Serienfans. Seit 2019 kommentiert die fulminante Produktion satirisch das Tagesgeschehen in den USA und auf der ganzen Welt. Entwickelt wurde das neue Format von niemand Geringerem als "Supernatural"-Erfinder Eric Kripke, der in Staffel drei auch Jensen Ackles, einen der Stars seiner früheren Erfolgsserie, zum "The Boys"-Cast holte.

Nun steht fest: In Staffel fünf dürfen sich Fans auch auf ein Wiedersehen mit den beiden anderen "Supernatural"-Hauptdarstellern freuen.

Wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" sowie die "Los Angeles Times" berichten, soll es in den neuen Folgen der Anti-Superhelden-Serie zum Wiedersehen mit Jared Padalecki und Misha Collins kommen. Demnach bestätigte Prime Video offiziell, dass beide Darsteller in der finalen Staffel in Gastrollen zu sehen sein werden. Genauere Details zu den Figuren sind nicht bekannt. Fest steht hingegen: Padalecki und Collins werden gemeinsam mit Jensen Ackles vor der Kamera stehen.

"Supernatural"-Stars melden sich gemeinsam auf Instagram-Video zurück Auf Instagram teilte der Streamingdienst am Mittwoch ein Video, in dem die drei Schauspieler das Wiedersehen anteasern. "Wir haben Arbeit zu erledigen", sagen Ackles und und Padalecki in dem Clip, wohingegen Collins fragt: "Was machen wir?" Zudem ist im Hintergrund der schwarze '67 Chevy Impala zu sehen – das Kult-Auto, dessen Anblick das Herz vieler "Supernatural"-Fans höherschlagen lassen dürfte.

Von 2005 bis 2020 waren Ackles und Padalecki in der erfolgreichen Mysteryserie als die Brüder Dean und Sam Winchester in dem Wagen unterwegs, um kreuz und quer durch die USA dem Bösen hinterherzujagen. Immer an ihrer Seite: Misha Collins als Engel Castiel.

Bis es zu einem Wiedersehen mit den drei "Supernatural"-Helden kommt, müssen sich Prime-Abonnenten allerdings noch ein wenig gedulden: Erscheinen soll die fünfte Staffel von "The Boys" erst im Jahr 2026.