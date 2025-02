"Wolfsland – Schwarzer Spiegel": Kritik zum Krimi mit Götz Schubert und Yvonne Catterfeld

Was ist hier los, geht es um Identitätsklau, oder ist das Ganze eine Warnung an Butsch? Aber von wem? Wieso? Während sich Delbrück, noch unter dem Eindruck des dramatisch ausgegangenen letzten Falls stehend, ernsthaft Sorgen um Butsch macht, gibt der sich unberührt. Zunächst zumindest. Ein Hinweis auf die wahre Identität des Ermordeten führt das Duo zu einem freien Theater in Görlitz, an dem der Mann spielte. Dort probt der Regisseur Melchior Steinberg (Stephan Kampwirth) gerade ein Stück namens "Böses Blut", eine Mystery-Crime-Geschichte über "die unscharfe Grenze zwischen echter Schuld und dem falschen Verdacht, um toxische Männlichkeit, Machtmissbrauch, Gewalt gegen Frauen", wie die Ermittler vor Ort erfahren.

Zur Vorbereitung auf den Film sprach Hauptdarstellerin Yvonne Catterfeld über dieses Thema mit Kollegen, die nicht nur vor der Kamera, sondern auch am Theater spielen. Sie hätten bestätigt, dass das, was in "Schwarzer Spiegel" dargestellt wird, "gar nicht so abwegig" sei, "wie es klischeehaft erst mal erscheint". Sie selbst habe Ähnliches nie erlebt, sagt die Sängerin und Schauspielerin. Und fügt hinzu: "Heute wird dem Thema viel mehr Beachtung geschenkt als früher, und Menschen in Führungspositionen sind sich wahrscheinlich viel eher darüber bewusst und aufgrund der Öffentlichkeitswirkung und der Aufmerksamkeit wesentlich vorsichtiger geworden. Das ist gut so."