"Let's Dance": So geht es in die 18. Staffel der RTL-Show ab

Bei Simone Thomalla überschlagen sich die Ereignisse. Die Schauspielerin begeistert in "Frühling", tanzt bei "Let"s Dance' und ist frisch verliebt. Nun hat die Ex-"Tatort"-Kommissarin mehr aus ihrem Liebes-Leben verraten.

An wessen Seite nichts schiefgehen kann

In der Bewertung durch Zuschauerinnen und Zuschauer kommt es zunächst einmal darauf an, wie gut man die jeweiligen Prominenten kennt – und das in der jeweiligen Alters-, Genre- und Geschmacksklasse. Und wie bei allen TV-Prüfungen sonst auch, zählen natürlich die Ausstrahlung, das Verhalten und die Häufigkeit oder die Abwesenheit von Herumgezicke vor der Kamera. Selbstverständlich muss es auch um Schweiß, Tränen, Disziplin gehen. Sich abzeichnende Lernerfolgen helfen. Und da spielen dann natürlich auch ganz andere (Fach-)Kräfte eine Rolle.