"Drive Me Crazy" startet durch: Romantische Komödie auf Rädern

In "Drive Me Crazy" müssen Ex-Liebende auf einem Roadtrip durch Spanien ihre vergangenen Gefühle aufarbeiten. Die Miniserie, basierend auf Beth O'Learys Bestseller, verspricht Romantik und Humor und startet am 28. Februar auf Paramount+.

Ein Roadtrip durch das sonnendurchflutete Spanien? Könnte das perfekte Abenteuer werden. Oder die reinste Hölle: Wenn man nämlich den klapprigen VW Bus nicht nur mit der Schwester teilt, sondern auch den Ex und dessen besten Freund mitnehmen muss. Plötzlich kann Addie (Emma Appleton) nicht mehr unbeschwert zur Hochzeit einer Freundin fahren, sondern muss sich mit verletzten Gefühlen und anderen Unwägbarkeiten der Liebe auseinandersetzen. Klingt schnulzig? Ist es auch: "Drive Me Crazy" ist eine waschechte RomCom im Miniserien-Format, zu sehen ab 28. Februar bei Paramount+.

Hausmädchen Addie hatte sich vor zwei Jahren in den reichen Schnösel Dylan (Laurie Davidson) verliebt. Von ihrer leidenschaftlichen Liebesaffäre ist nichts geblieben. Doch nun treffen sie sich wieder. Unfreiwillig, ein Unfall ist schuld. Den steckte Dylans Porsche schlechter weg als Addies Klapperkiste.

Also steigt er zu ihr und ihrer Schwester Deb (Isabella Laughland) in den Bulli. Seinen besten Freund Marcus (David Jonsson) bringt er gleich mit. Und weil immer noch Platz ist, gesellt sich der völlig fremden Rodney (Angus Imrie) auch noch dazu. Der Mann leidet an der Reisekrankheit: Dass er immer kurz vorm Erbrechen ist, soll beim Publikum für Comic Relief sorgen und auch im Bus für Entspannung sorgen.

Beth O'Leary ist Englands RomCom-Queen Dort wird nämlich heftig gestritten und gelitten. Basierend auf dem Bestseller "The Road Trip" der aktuellen britischen RomCom-Queen Beth O'Leary, geht es in "Drive Me Crazy" nämlich um die Liebe an ungewöhnlichen Orten und zu ungewöhnlichen Zeiten. Und da gibt es einiges zu leiden. Immerhin scheint dabei, anders als im Buch, in dem der VW Bus nach Schottland unterwegs war, die Sonne.

Wer weiß, vielleicht gibt es in der Enge des Campers ja ein Liebescomeback. Paramount wollte die Überraschung jedenfalls nicht verderben und zeigte vorab nichts Trotzdem: Zeit genug, die Katastrophen der Vergangenheit zu verarbeiten, hätten die beiden Ex- und vielleicht Bald-schon-wieder-Lover in den sechs Episoden jedenfalls. Und voreinander weglaufen können sie auch nicht.

