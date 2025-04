"Terra X History: Roadtrip 1945": Infos zur ZDF-Doku über die Geschichte von Freddie Gray

array:52 [ " content_id " => " 51739602 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:551060bcc0bff700bc0e0c4b30e7c123e3f23234 " " content_insert " => " 1745532603 " " content_update " => " 1745532603 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745532603 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1753308000 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " fd3b4966cb3334ad3c0fbe7ec1e31ec7bd607aa2 " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51739602 " " img_width " => " 1600 " " img_height " => " 614 " " img_size " => " 213925 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " d379a81cfea0d9f9c9c5bc7e82a952d7 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 6761a363b1ab6c78625b1a58_1600.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/6761a363b1ab6c78625b1a58_1600.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Mirko Drotschmann (links) führt durch eine berührende Doku, in derdie Geschichte von Frederick Gray erzählt wird. " " img_copyright " => " ZDF / Paul's Boutique / ZDF " " img_cover " => "" " title " => " Mirko Drotschmann (links) führt durch eine berührende Doku, in derdie Geschichte von Frederick Gray erzählt wird. " " desc " => " jpg, 1600x614 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5174/51739602_d379a81cfea0d9f9c9c5bc7e82a952d7_%s.jpg " ]

Mirko Drotschmann (links) führt durch eine berührende Doku, in derdie Geschichte von Frederick Gray erzählt wird. Fotoquelle: ZDF / Paul's Boutique / ZDF

Mirko Drotschmann führt als Moderator durch die Dokumentation "Roadtrip 1945", die unter anderem mit aufwendig produzierten Graphic Novels in Kombination mit Real- oder Archivbildern operiert. Fotoquelle: ZDF / Paul's Boutique / ZDF

Frederick Gray macht sich mit einem Fahrer auf den Weg durch Trümmerdeutschland, um seine jüdischen Eltern in Theresienstadt in Böhmen zu suchen. Fotoquelle: ZDF / Paul's Boutique / ZDF

1948 heiratet Frederick Gray, der inzwischen wieder seinen Familiennamen Manfred Gans angenommen hat, seine Jugendliebe Anita in New York. Fotoquelle: ZDF / Privatbild Gans

Nach der Rückkehr seiner Eltern aus dem Konzentrationslager Theresienstadt im Juni 1945 kommt es in den Niederlanden zum Wiedersehen zwischen ihnen und Freddies Großmutter. Fotoquelle: ZDF / Privatbild Gans

