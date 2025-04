"Harry Potter"-Serie: John Lithgow spielt Dumbledore – und erhält kritische Nachrichten

John Lithgow ist in der geplanten "Harry Potter"-Serie für die Rolle des Schulleiters Albus Dumbledore besetzt. In einem Interview sprach der US-Schauspieler über seine Rolle und die umstrittene Schöpferin des Magier-Universums, J.K. Rowling.

John Lithgow wird in der geplanten "Harry Potter"-Serie in einer tragenden Rolle zu sehen sein. Er spielt in der HBO-Produktion den Leiter der Zauberschule Hogwarts, Albus Dumbledore. In einem Gespräch mit der "Times" hat der US-Schauspieler nun verraten, dass er wegen J.K. Rowlings umstrittenen Äußerungen über die Transgender-Community einige Gegenreaktionen erhalten habe. Das habe er "absolut" nicht erwartet, erklärte der "Konklave"-Darsteller.