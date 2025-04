Asterix und Obelix: Der Kampf der Häuptlinge als Serie auf Netflix

array:52 [ " content_id " => " 51786323 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:a993d88350ec2809f24e584753d9ee623819a089 " " content_insert " => " 1745915883 " " content_update " => " 1745915883 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745915883 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1753687937 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " ff85f2626a5fb3f9bf0a9920a3ff17a35fa9485f " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51786323 " " img_width " => " 1920 " " img_height " => " 1080 " " img_size " => " 371772 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " ccd853963b5ad62cc08f08d88ffba6d2 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 681083ecc02704128bf5719b_2200.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/681083ecc02704128bf5719b_2200.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Da können sie nur staunen: Asterix und seine Gallier dürfen den Römern bei Netflix in Serienform Beine machen. " " img_copyright " => " © 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / Netflix " " img_cover " => "" " title " => " Da können sie nur staunen: Asterix und seine Gallier dürfen den Römern bei Netflix in Serienform Beine machen. " " desc " => " jpg, 1920x1080 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5179/51786323_ccd853963b5ad62cc08f08d88ffba6d2_%s.jpg " ]

Da können sie nur staunen: Asterix und seine Gallier dürfen den Römern bei Netflix in Serienform Beine machen. Fotoquelle: © 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / Netflix

Gallier-Häuptling Augenblix (links) lässt sich gerne vor den Karren der Römer spannen und fordert Majestix zum Duell heraus. Fotoquelle: © 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / Netflix

Der Druide bleibt streng: Obelix bekommt noch immer keinen Zaubertrank von Miraculix. Fotoquelle: © 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / Netflix

Metadata hat eine zündende Idee: Um die Gallier zu besiegen, schlägt sie einen "Kampf der Häuptlinge" vor. Der unterlegene Chef muss sich dem Sieger unterwerfen. Fotoquelle: © 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / Netflix

Das beschauliche Leben ist für Asterix und Obelix vorbei: Sie müssen wieder mal ihr Dorf retten. Fotoquelle: © 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / Netflix

Druide Miraculix bekommt von der Aufregung in seinem Dorf nicht viel mit: Obelix hatte versehentlich einen Hinkelstein auf ihn geworfen, was seinem Gedächtnis nicht guttat. Nicht nur Asterix ist besorgt, dass nun niemand mehr den Zaubertrank brauen kann. Fotoquelle: © 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / Netflix

Im gallischen Dorf ist auch bei Netflix alles wie immer: Verleihnix verkauft frische Fische. Die Fliegen würde er Asterix und Obelix nicht berechnen. Fotoquelle: © 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / Netflix

Ganz schön stark, aber nicht der Hellste: Gallier-Häuptling Augenblix (links) wird vom römischen Centurio Fastandfurius auf den Kampf der Häuptlinge vorbereitet. Fotoquelle: © 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / Netflix

