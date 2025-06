"Dead Girls Dancing": Kritik zum ARD-Film mit Luna Jordan und Katharina Stark

Erwachsenwerden ist keine einfache Sache. Und wohl genau deshalb ist es ein Dauerbrenner in Film und Fernsehen, wenn auch nicht einfach umzusetzen. Wie man es richtig macht und junge Menschen frei von Klischees porträtiert, zeigt das eindrückliche Drama "Dead Girls Dancing", das nun im Rahmen der Debüt-Reihe im Ersten seine Free-TV-Premiere feiert. Der Erstling von Regisseurin Anna Roller erzählt von drei jungen Frauen, die auf einem Roadtrip durch Italien das Abenteuer suchen – und sich selbst. Mit ungewöhnlichen Bildern und dem gewissen Thriller-Touch hebt sich die sensible Coming-Of-Age-Geschichte von den üblichen Adoleszenz-Storys ab.

Anna Roller, die auch das Drehbuch schrieb, setzt diese diffuse Stimmung gekonnt in Szene. Die Stille, die Farben, die Natur, dazwischen aber auch immer wieder das Lachen und Schweigen der herausragend gespielten Protagonistinnen: "Dead Girls Dancing" lotet kunstvoll die Psyche junger Frauen aus, deren Zukunft völlig im Unklaren liegt. Dabei hat der meditative wie mitreißende Film, der 2023 zugleich beim Filmfest München und auf dem Tribeca Film Festival in New York Weltpremiere feierte, eine einfache Botschaft: Dem Erwachsenwerden und allen Problemen, die damit einhergehen, kann man auch in der Abgeschiedenheit nicht entfliehen.