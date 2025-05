Ed Gale ist tot - Das war der Mann hinter Chucky

Sein Gesicht kannten die wenigsten, da er in seinen größten Rollen stets in einem Kostüm steckte: Ed Gale, der "Chucky – Die Mörderpuppe" in mehreren Filmen der Horrorfilm-Reihe spielte, ist im Alter von 61 Jahren verstorben.

Gales Nichte Kayse Gale teilte auf Facebook mit, dass ihr Onkel am Dienstag in Los Angeles gestorben sei, eine Todesursache nannte sie nicht. Schweren Herzens "geben wir das plötzliche Ableben unseres Onkels Ed Gale bekannt", schrieb sie. Im Laufe seiner Karriere habe er an "über 130 Filmen, Fernsehsendungen und Werbespots" mitgewirkt, seine Lieblingsrolle sei aber die des "lustigen Onkels" gewesen: "Er liebte es, seine Liebe zur Unterhaltungsindustrie und die Magie von Hollywood mit seinen Nichten zu teilen."

Er spielte auch in einem Film der Coen-Brüder Der Schauspieler, der kleinwüchsig geboren wurde, gab sein Filmdebüt 1986 in der Marvel-Verfilmung "Howard – Ein tierischer Held", in der er die Hauptrolle übernahm. Während die Komödie ein Flop an den Kinokassen war, erlangte der von George Lucas produzierte Film Kultstatus und gilt als die erste moderne Verfilmung eines Marvel-Comics. "Ich war sehr aufgeregt, die Rolle zu bekommen", erinnerte sich Gale 2018 in einem Interview, auch wenn er damals keine Ahnung gehabt habe, wer Howard the Duck sei oder dass er eine Marvel-Comicfigur war.

Nach seinem Debüt steckte er kurz darauf im Kostüm einer echten Ikone: Gale war der Darsteller von "Chucky – Die Mörderpuppe" (1988), auch in der Fortsetzung "Chucky 2 – Die Mörderpuppe ist wieder da" (1990) und "Chucky und seine Braut" (1998) schlüpfte er in das Kostüm. Weitere Auftritte hatte er in Filmen wie "Spaceballs" (1987), "Das Dschungelbuch" (1994), "O Brother, Where Art Thou?" (2000). In der kurzlebigen Kinderserie "Land of the Lost" (1991) spielte er eine der Hauptrollen, Gastrollen übernahm er unter anderem in "Baywatch", "Sabrina – Total verhext!" und "My Name is Earl.



