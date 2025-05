Klage gegen Kevin Costner: Stuntfrau erhebt schwere Vorwürfe

Seine mehrteilige Western-Saga "Horizon" scheint Kevin Costner wenig Glück zu bringen. Nach enttäuschenden Einspielergebnissen hat das Filmprojekt dem Hollywoodstar nun eine Klage eingebracht. Eingereicht hat diese am Dienstag die Stunt-Darstellerin Devyn LaBella. Sie hatte im zweiten Teil des Kino-Mehrteilers, "Horizon: An American Saga – Chapter 2", mitgewirkt. Das allerdings unter Bedingungen, die sie als untragbar erachtet.

LaBella gibt zu Protokoll, sie habe sich darauf eingestellt, die Schauspielerin Ella Hunt (27) in einer gewöhnlichen Szene zu doublen. Stattdessen habe sie zu ihrer Überraschung eine improvisierte Vergewaltigungsszene spielen müssen, die nicht im Drehbuch gestanden habe. Und das ohne ordnungsgemäße Benachrichtigung, Zustimmung oder Anwesenheit eines vertraglich vorgeschriebenen Intimitätskoordinators, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet.

Kevin Costners ehrgeiziges Western-Projekt 'Horizon: An American Saga' hat bisher enttäuscht. Trotz privater Investitionen in Millionenhöhe bleibt der Erfolg aus. Der US-Start von Teil 2 wurde verschoben.

"Variety" zitiert aus einer Erklärung der Stunt-Darstellerin: "An diesem Tag war ich schutzlos und zutiefst betrogen von einem System, das Sicherheit und Professionalität versprach." Und weiter: "Was mir passiert ist, hat mein Vertrauen erschüttert und meine Art, mich in dieser Branche zu bewegen, für immer verändert."