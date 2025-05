Diese Schlagerstars waren mal Liebespaare – oder sind es immer noch!

In der Schlagerwelt liegt die Liebe in der Luft – und zwar nicht nur in Form der Lieder, die die Stars trällern. Auch hinter den Bühnen schlagen oftmals die Herzen höher, sind doch einige Sängerinnen und Sänger liiert. Wir schauen uns mal an, welche Protagonisten Tisch und Bett teilen – und bei welchen die Beziehung schon wieder beendet ist.

Helene Fischer und Florian Silbereisen

Wer an Beziehungen zwischen Schlagersängern denkt, dem kommt wohl zuerst das Traumpaar Helene Fischer und Florian Silbereisen in den Sinn – und das, obwohl die beiden schon seit Ende 2018 nicht mehr zusammen sind. Zum ersten Mal begegneten sie sich im Mai 2005, als Fischer in der von Silbereisen moderierten Sendung „Hochzeitsfest der Volksmusik“ ihren ersten TV-Auftritt hatte. Die beiden fanden sich nett, trafen sich aber in den nachfolgenden drei Jahren lediglich in TV-Shows. 2008 begaben sie sich auf eine gemeinsame Tournee – und waren fortan ein Paar.